Homem tem bicicleta furtada em frente a hospital enquanto aguardava atendimento

Aquidauana
Homem de 51 anos, morador em Aquidauana, procurou a Polícia Civil ontem, para denunciar furto da bicicleta pela manhã.
Segundo a vítima, o veículo ficou estacionado na rua, em frente ao pronto-socorro no Centro da cidade, enquanto ela procurava por atendimento médico.
Mais tarde, ao sair da unidade de saúde, percebeu que a bicicleta havia desaparecido e denunciou o caso às autoridades.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS