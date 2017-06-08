Homem tem bicicleta furtada em frente a hospital enquanto aguardava atendimento

Homem de 51 anos, morador em Aquidauana, procurou a Polícia Civil ontem, para denunciar furto da bicicleta pela manhã.

Segundo a vítima, o veículo ficou estacionado na rua, em frente ao pronto-socorro no Centro da cidade, enquanto ela procurava por atendimento médico.

Mais tarde, ao sair da unidade de saúde, percebeu que a bicicleta havia desaparecido e denunciou o caso às autoridades.