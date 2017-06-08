Mulher tem tablet furtado de dentro da bolsa no quintal de casa, em Aquidauana

Policial
Furto aconteceu enquanto a vítima servia o almoço
Uma mulher de 31 anos teve o tablet furtado por volta do meio-dia desta quinta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima relatou à Polícia Civil que o dispositivo eletrônico desapareceu da bolsa que estava sobre a mesa na varanda da casa, dentro do quintal. O imóvel fica na Rua Estevão Alves Corrêa.
Ela relatou que chegou, deixou a bolsa na varanda da frente e foi para a cozinha servir o almoço. DEpois voltou para a sala e em seguida foi até à varanda e percebeu que o tablet havia desaparecido da bolsa. Como o portão não estava cadeado, acredita que alguém possa ter invadido o local e furtado o objeto.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS