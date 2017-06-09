Ação do programa “Mais Energia” oferece palestra e sorteia geladeira na Nova Aquidauana

A Prefeitura Municipal de Aquidauana e a Energisa convidam os moradores para a ação do programa “Mais Energia”, que ocorre hoje (9), no Telecentro do bairro Nova Aquidauana, às 18h30.

O Telecentro fica na avenida Mato Grosso do Sul, esquina com a Timóteo Proença, s/n. Durante o evento, será proferida palestra sobre Eficiência Energética e também haverá sorteio de geladeiras, somente para os usuários que foram cadastrados no programa por meio do CRAS.

O projeto “Nossa Energia” faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa que, por meio de visitas aos municípios, oferece diversas atividades à população, buscando o equilíbrio ambiental com qualidade e segurança para todos.