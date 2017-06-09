Família pede ajuda para tratamento de jovem atropelado por ônibus

A família do aquidauanense Luiz Fernando Barbosa Martinez, 15 anos, precisa de ajuda para manter o tratamento que ele realiza na Santa Casa de Campo Grande, depois de ter sido atropelado por um ônibus no dia 17 de maio, em Aquidauana.

No acidente, o adolescente sofreu o esmagamento da bacia e o rompimento da bolsa escrotal. O jovem teve de passar por cirurgias e aguarda o aval dos médicos para novos procedimentos.

O rapaz continua internado e, segundo sua mãe Ângela, não há previsão de alta médica. “Estou com ele há 24 dias no hospital e nós não temos condições de construir um quarto adaptado que ele vai precisar depois que sair do hospital”, explica a mãe de Luiz Fernando.

Ela conta que o jovem morava com a avô, mas ficará sob os cuidados dela depois que deixar a Santa Casa e voltar à Aquidauana. Ela diz que a casa da família é pequena e não comporta a cama hospital que Luiz Fernando vai precisar para continuar a sua recuperação. Neste momento, o jovem preciso de fraldas geriátricas e medicamentos.



Quando deixar o hospital, a família espera ter onde acomodá-lo e pede ajuda com o material de construção, além da cama e o colchão para poder receber o jovem. Quem quiser ajudar a família, é só entrar em contato com o senhor João André pelo (67) 9 9965-3886.

Relembre o caso

Um adolescente de 15 anos foi atropelado por um ônibus na rua Estevão Alves Corrêa, no fim da tarde do dia 17 de maio. As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas às 17h35 para atender a ocorrência, envolvendo o ônibus que transportava alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e o jovem ciclista.

A batida ocorreu em frente a Bicicletária Real, no bairro Alto. Segundo os Bombeiros, a suspeita era de fratura na “cintura pélvica”. O jovem ainda acabou tendo um corte na bolsa escrotal (testículos). O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Aquidauana.

Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu no acidente, depois do atendimento, o trânsito no local foi liberado e tráfego de veículos voltou ao normal. Luiz Fernando acabou sendo transferido para a Capital.