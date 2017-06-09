Frente fria derruba as temperaturas no fim de semana

Aquidauana
Uma nova frente fria chega a Aquidauana e derruba as temperaturas durante o fim de semana. De acordo com as informações do Climatempo, hoje (9), o termômetro deve variar entre 12°C e 22°C.
O dia deve ser de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme, informa o Climatempo. No sábado (10), o dia deve ser ainda mais frio, com máxima de 20°C e mínima de 9°C.
Amanhã, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.
Já para domingo (10), a máxima deve ser 23°C e a mínima de 8°C.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS