Frente fria derruba as temperaturas no fim de semana

Uma nova frente fria chega a Aquidauana e derruba as temperaturas durante o fim de semana. De acordo com as informações do Climatempo, hoje (9), o termômetro deve variar entre 12°C e 22°C.

O dia deve ser de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme, informa o Climatempo. No sábado (10), o dia deve ser ainda mais frio, com máxima de 20°C e mínima de 9°C.

Amanhã, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

Já para domingo (10), a máxima deve ser 23°C e a mínima de 8°C.