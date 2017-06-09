Homem deixa vidros do carro entreabertos e tem carteira furtada do veículo

Criminalidade
Caso aconteceu nesta manhã, no Bairro Aeroporto
Homem de 41 anos teve a carteira furtada de dentro do carro no final da manhã desta sexta-feira, no Bairro Aeroporto, em Aquidauana. A vítima relatou à Polícia Civil que deixou o veículo estacionado na Rua Projetada 9, com os vidros entreabertos, e saiu. Por volta das 11 horas, voltou para pegar a carteira e percebeu que o objeto havia sido tomado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS