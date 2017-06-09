PM articula ações em distrito para fortalecer segurança de moradores

Nesta semana, o tenente-coronel Praeiro, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana, reuniu-se com o efetivo de que opera no distrito de Camisão, a fim de observar as peculiaridades do policiamento na região e traçar metas para o segundo semestre de 2017.



O comandante também aproveitou a oportunidade para ouvir os anseios dos policiais militares no que se refere à estrutura e incentivo. Segundo ele, o policial motivado e com apoio para exercer suas funções, tende a produzir significativamente para a população.