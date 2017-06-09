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Vila Eliane e Cidade Nova são beneficiadas com obras de asfalto e drenagem

Morador de Aquidauana relata o fim da lama em dias de chuva e poeira depois de quase 20 anos na região

Flavio Brito

Publicado em 09/06/2017 às 16:03

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As obras de pavimentação que estão sendo concluídas na vila Eliane e no bairro Cidade Nova agradou os moradores da região, beneficiados com a urbanização da área e a valorização de seus imóveis. É o caso do funcionário da siderúrgica Simasul, Wilson Fonseca Cintra. Ele mora já pelo menos 17 anos na mesma rua e conta os benefícios da chegada do asfalto. “Quando chovia, era muita lama. Fora a o ‘poeirão’”, disse o aquidauanense. 

Na segunda-feira (5), as obras estavam sendo concluídas nas ruas Veriano Rodrigues Chagas, Ovídio Costa, Saturnino Alves de Oliveira, 13 de Junho e Felipe Orro. “Esta é sem dúvida nenhuma uma das maiores obras dos últimos anos em Aquidauana e a responsabilidade é muito grande, por isso eu e minha equipe estamos trabalhando diariamente empenhados para que transcorra tudo da melhor forma possível e nada atrapalhe o andamento das obras”, disse o prefeito Odilon Ribeiro, enquanto acompanhava o trabalho em um dos trechos beneficiados. 

Estão sendo investidos R$ 13.468.280,64 para drenagem e pavimentação asfáltica em 86 ruas, tendo como meta 120.000,00 m² de pavimentação, 7.200,00 m de rede de drenagem de águas pluviais e 4.767,84 m de drenagem profunda.

A obra é executada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento no valor de R$ 12.794.866,61 e contrapartida da Prefeitura Municipal no valor de R$ 673.414,03.  A estimativa da prefeitura é de que até 21.000 habitantes serão beneficiados diretamente. A empresa responsável pela execução da obra é a Pactual Engenharia.

De acordo com as informações divulgadas pela Agecom, a Sanesul também faz investimentos na região contemplada pelo PAC 2. A obra de ampliação do sistema de esgoto está em andamento e atende à solicitação da prefeitura, se antecipando à pavimentação asfáltica que será executada no bairro.

Estão sendo construídos mais 13.000 metros de novas redes coletoras de esgoto com previsão inicial de 679 ligações domiciliares. O investimento é de R$ 2.826.702,35, recursos próprios da Sanesul.

A Prefeitura de Aquidauana é responsável direta pela fiscalização na execução das obras de pavimentação. O prefeito Odilon Ribeiro afirma que sua equipe vem trabalhando para garantir a continuidade dos trabalhos sem contratempos ou paralisações, e que pessoalmente visita o local praticamente todos os dias. A previsão de duração de todo o trabalho é de 18 meses.

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