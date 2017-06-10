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Câmara de segurança flagra momento em que loja é furtada

Loja Casa Branca, no Centro de Aquidauana, foi furtada duas vezes em quarto dias

Flavio Brito

Publicado em 10/06/2017 às 14:44

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Imagens de uma câmera de segurança vão ajudar a Polícia a chegar a identidade do autor dos furtos na loja Casa Branca, no centro de Aquidauana, que voltou a ser invadida na madrugada de quinta-feira (8).  Foram dois furtos em quatro dias.

No domingo (4), 30 peças masculinas já haviam sido furtadas da loja, incluindo camisetas, camisas, bonés e tênis. No primeiro furto, o boletim de ocorrência foi registrado pelo proprietário da loja, o ex-prefeito de Aquidauana, Fauzi Suleiman. Segundo o registro feito na 1ª DP, a porta de vidro do local foi quebrada e acionou o alarme. Antes da chegada dos profissionais da empresa de segurança, as peças foram levadas. 

O vidro da vitrine foi estilhaçado, por volta da 1h45, do dia 8 de junho. Peças de vestuário também foram levadas, incluindo roupas intimas e camisas. A família contou à equipe de reportagem de O Pantaneiro que tinha planos de aumentar a área de vitrines da loja para deixar a fachada ainda mais bonita. Uma chave de fenda e uma pedra enrolada em um pano foram recolhidos pela polícia. O material teria sido usado para tentar arrancar e quebrar a vitrine.

A câmera de segurança, posicionada do outro lado da rua Augusto Mascarenhas flagrou o momento em que um homem que o vidro para furtar as pessoas. Em um dos frames do vídeo, um rapaz de bicicleta aparece e a polícia investiga para saber se ele tem relação com os crimes ou se é mesmo o autor dos furtos.

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