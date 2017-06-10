Centro de Aquidauana registra terceira ocorrência de furto em cinco dias

Mais uma loja no Centro de Aquidauana foi furtada na madrugada deste sábado (10). A vitrine da Loja Duda, que vende semijoias e bijuterias finas, foi quebrada e 90% das peças do mostruário foram furtadas, estima a proprietária.

Uma tampa de bueiro da rua Augusto Mascarenhas, onde fica o comércio, foi usada para estilhaçar a vitrine. O local passa por perícia que pode indicar a ligação entre o furto da loja Casa Branca – que fica a metros de distância – e esta nova ocorrência.

Segundo as informações preliminares, há sinas de que o ladrão tentou remover o vidro da vitrine, antes de quebrá-lo. As mesmas marcas já haviam sido identificadas na loja Casa Branca, que foi invadida duas vezes em quatro dias.

Com o furto desta madrugada, são três ocorrências deste tipo no Centro de Aquidauana. Apenas as semijoias e bijuterias foram levadas. O notebook e o dinheiro do caixa foram deixados para trás. Nos fundos da loja também funciona uma salão de beleza, que não foi mexido.