Geada marcou a madrugada de vários municípios do Estado

A previsão de geada se mantém em muitos municípios de Mato Grosso do Sul. Os aquidauanenses enfrentaram uma madrugada fria e a máxima não deve passar dos 20°C. Amanhã, a mínima deve ser de 9°C e a máxima prevista é de 24°C.

Amambai registrou mínima de 2,8°C. O frio também foi intenso em Rio Brilhante, com 2,9°C. Em Maracaju, a mínima chegou a 3,7°C. Na cidade de Dourados, o Inmet registrou 3,8°C. Lá, uma fina camada de gelo cobriu parte do gramado do Parque Ambiental Rego D'água, na área urbana da cidade.

O domingo ainda será frio, mas a partir de segunda, a temperatura começa a subir. O dia 12 amanhece com temperaturas amenas, pois a massa de ar seco perde intensidade, a nebulosidade aumenta durante o dia, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva isolada à tarde.