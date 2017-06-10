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Tragédia

Jovem de 20 anos morre em acidente entre carro e moto no Bairro Alto

A vítima, identificada como Tiane Aguilar, era garupa da Honda CG conduzida pela madrasta

Renan Nucci

Publicado em 10/06/2017 às 22:15

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Jovem de 20 morreu após colisão entre carro e moto ocorrida na noite deste sábado, no Bairro Alto, em Aquidauana. A vítima, identificada como Tiane Aguilar, era garupa da Honda CG conduzida pela madrasta, uma mulher de 35 anos que ficou em estado grave, com fratura no fêmur e trauma na cabeça.

O condutor do automóvel que provavelmente teria causado o acidente fugiu do local sem prestar socorro, mas foi capturado pela Polícia Militar após denúncia de testemunhas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado. 

Conforme apurado, as vítimas seguiam pela Rua Giovani Toscano de Brito, quando tiveram a moto atingida pelo carro que fazia uma ultrapassagem, quase no cruzamento com a Rua Francisco Romério. As vítimas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas Tiane não resistiu.

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