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PM prende envolvidos com onda de furtos em Aquidauana

Júlio César Martins, 31 anos, tinha apoio dos comparsas Heraldo Guerreiro Gomes, 42 anos, e Kátia da Silva Barbosa, 29 anos, receptadores

Renan Nucci

Publicado em 10/06/2017 às 18:14

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A Polícia Militar prendeu neste sábado três pessoas envolvidas com furto de lojas ocorridos recentemente, em Aquidauana. Júlio César Martins, 31 anos, seria o responsável pela execução dos crimes em pelo menos quatro estabelecimentos, dentre os quais estão Duda e Casa Branca, no Centro, e Pedrina, no Bairro Santa Terezinha, além de uma outra que é investigada. Ele tinha apoio dos comparsas Heraldo Guerreiro Gomes, 42 anos, e Kátia da Silva Barbosa, 29 anos, que atuavam como receptadores, segundo boletim de ocorrência. 


De acordo com a PM, após denúncias e análises feitas de imagens de câmeras de segurança junto à Polícia Civil, os policiais conseguiram identificar Júlio César, morador no Bairro Ovídio Costa. Nesta tarde, ele foi flagrado sentado na frente da residência, ao lado de uma bicicleta que aparecia com ele nas imagens. Entrevistado, inicialmente negou envolvimento com os furtos, mas em seguida confessou e disse que os produtos subtraídos estavam escondidos na casa de amigos, onde supostamente funcionava boca de fumo.


As equipes policiais, incluindo Getam, Rádio Patrulha, Rotai e Trânsito, até mesmo de Anastácio, foram para o local apontado, na Vila 40, onde encontraram Heraldo e Kátia. Ao ver a polícia, Heraldo tentou fugir, mas foi detido. No bolso dele havia porções de pasta base de cocaína e maconha. No interior do imóvel, além de mais droga, estavam diversos objetos furtados, tais como calçados, joias, eletrônicos e acessórios. Kátia foi revistada por uma policial e flagrada usando um dos anéis furtados. Por isso também foi detida.


Na casa, os agentes de segurança apreenderam ainda um carro Fiat Uno branco, propriedade de Kátia, e que também aparecia nas imagens das câmeras das lojas invadidas. Diante das evidências, os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Duas crianças que estavam nesta última residência, filhas dos moradores, foram entregues ao Conselho Tutelar.


Conforme apurado, alguns estabelecimentos tiveram pelo menos 80% dos produtos recuperados. "Todas as equipes iniciaram uma série de buscas, a fim de solucionar o caso, amenizar o prejuízo dos comerciantes e dar um recado a criminalidade", disse por meio de nota o tenente-coronel Praeiro, comandante da PM na cidade.

 

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