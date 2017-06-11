Condutor de Siena envolvido em acidente com morte é autuado por homicídio

Foi autuado pelo crime de “homicídio culposo na direção de veículo automotor” (quando não há intenção de matar), Danilo Porfírio Mergarejo Leanes, 49 anos, envolvido no acidente que resultou na morte de Thiane Aguilar Vieira, 19 anos, ocorrido na noite de ontem, em Aquidauana. O autor atingiu a moto ocupada pela vítima e a madrasta dela, na Rua Giovani Toscano de Brito, Vila Paraíso, enquanto tentava fazer suposta ultrapassagem em seu carro Fiat Siena. Ele chegou a fugir do local, mas foi detido.

A madrasta de Thiane, Ednalva Lopes da Silva, 35 anos, pilotava a moto e foi internada em estado grave, com fratura na perna e traumas na cabeça.Segundo boletim de ocorrência, Danilo deixou o local por medo de sofrer represálias, mesmo não estando embriagado. Ele chegou a ser submetido ao teste do bafômetro que sinalizou negativo para ingestão de álcool.

Por outro lado, a polícia levantou que Ednalva não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), embora este fato não exima as responsabilidades do motorista do Siena. Conforme apurado, as vítimas seguiam em uma Honda CG pela Rua Giovani Toscano de Brito, quando foram atingidas pelo Siena que ultrapassava um Pálio. Danilo afirmou às autoridades que só saiu para a manobra porque não viu a aproximação da moto. Thiane chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ednalva está internada.

Matéria atualizada às 09h20*