Amanhã acontece nova etapa da licitação para asfalto em distritos

Acontece amanhã (13), a partir das 9 horas, na sala de licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), em Campo Grande, nova fase do processo licitatório (Processo Administrativo 57/100.355/2017 ) para construção do asfalto entre os distrito de Camisão e Piraputanga em Aquidauana, e Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti.

O trecho a ser construído será de de 18,548 quilômetros. A obra é compromisso do governador Reinaldo Azambuja e um sonho dos moradores e de operadores do turismo na região, que é repleta de belezas naturais e grande potencial turístico.