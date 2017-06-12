Aquidauanense é preso com rifles de caça e petrechos proibidos de pesca

Flagrante
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma
A Polícia Militar Ambiental prendeu nesta segunda-feira, na estrada conhecida como Toca da Onça, em Aquidauana, um homem de 49 anos que levava rifles de caça calibre 22, munições e petrechos ilegais de pesca como três tarrafas, redes e 60 anzóis de galho. Tudo era transportado em um automóvel Fiat Uno.
A suspeita é de que o infrator, residente em Aquidauana, estaria saindo para uma caçada e pescaria com os petrechos e armas ilegais. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.
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