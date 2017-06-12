Batida entre carro e moto confirma crescente insegurança no trânsito

Aquidauana
O fim de semana foi marcado por acidentes graves em Aquidauana e a média de quase cinco ocorrências de trânsito por dia, segundo informações da Assessoria Especial de Trânsito, se confirma nesta segunda-feira (12). As batidas se repetem e desta vez, a colisão entre uma Honda Biz preta e um Fiat Uno vermelho aconteceu, por volta das 13h15 a poucos metros da sede de O Pantaneiro.
O condutor da Biz, de 28 anos, seguia pela Antônio João e se chocou com o Uno no cruzamento com a rua 15 de Agosto. O piloto da moto tinha a preferencial. Nenhuma das vítimas se feriu gravemente e os motoristas entraram em acordo no local. O carro chegou a passar por cima da roda dianteira da moto. O Uno que era conduzido por um idoso de 69 anos teve o para-choque danificado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS