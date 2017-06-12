Curso de Biologia da UFMS encabeça projeto “Amigos da Lagoa”

Em 2017, o Parque Municipal da Lagoa Comprida recebe a atenção do poder público – com obras de revitalização – e da comunidade acadêmica, com ações para promover a educação ambiental entre os alunos de escolas públicas. A Secretaria de Produção e Meio Ambiente, da Prefeitura de Aquidauana, é parceira de uma das dessas iniciativas.

O “Amigos da Lagoa” surgiu a partir da necessidade de trabalhar e desenvolver a educação ambiental nas escolas e com a população. O Parque Municipal da Lagoa Comprida foi escolhido como local de trabalho em virtude dos problemas ambientais relacionados ao processo de urbanização.

Atualmente, são 37 alunos participantes do subprojeto, todos do ensino médio da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, e sete acadêmicos do curso de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que auxiliam os alunos nas atividades.

De acordo com o graduando de Biologia da UFMS, Maicon Velasco, o projeto foi iniciado no dia de 3 de maio deste ano. “Os alunos foram selecionados a partir de uma ficha de inscrição, participam os alunos do 1º ano do ensino médio e do 2º ano, atendendo ao calendário escolar e o conteúdo de cada turma. Já realizamos aulas práticas com os alunos no parque. Outras atividades relacionadas à fauna e à flora também já foram realizadas. Neste caso, a identificação das plantas e de parte da fauna foi realizada pelos próprios alunos, juntamente com os acadêmicos de Biologia e professores da UFMS”, detalha o membro do projeto.



O subprojeto Amigos da Lagoa foi criado por meio do PIBID Biologia – Programa Institucional de Iniciação à Docência –, que traz aos jovens acadêmicos do curso de Ciências Biológicas -Licenciatura a oportunidade de acompanhar o dia a dia dentro da sala de aula.

As atividades são realizadas sob a supervisão de um professor de ciências na escola, neste caso, o professor Américo Fiori, responsável pelas turmas que o projeto atende na escola. Pela UFMS, o professor doutor Ricardo Henrique Pereira Gentil e a professora doutora Alice Maria Derbócio são os coordenadores do PIBID Biologia e do subprojeto Amigos da Lagoa.

De acordo com Maicon, o projeto se encerrará em setembro deste ano. “Há uma grande chance de continuarmos com outras turmas dentro da escola”, adianta o graduando. “Ao longo do projeto, pretendemos realizar uma trilha com os alunos, recolhendo lixo pelo parque, futuramente serão instaladas lixeiras seletivas confeccionadas pelos participantes do projeto para atender os usuários do parque”, detalha Maicon.

Ao final, será realizado o Dia “L”, onde os alunos percorrerão a comunidade em volta do parque para falar sobre a importância da preservação, divulgar as espécies que ali vivem, destacar a importância de não jogar lixo e esgoto no parque, entre outras ações. “Como o projeto é realizado através do PIBID Biologia não contamos com muitos recursos, estamos à procura de parceiros e patrocínio para a confecção das placas de identificações”, diz o estudante, sobre a intenção de refazer a sinalização sobre a fauna e a flora no parque.

O secretário de Produção e Meio Ambiente do Município, Roberto Valadares, e a professora doutora Léia Carla, responsável pelo Parque Municipal da Lagoa Comprida, integram o time do Amigos da Lagoa, representando o poder público.