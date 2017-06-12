Homem é preso com arma sem registro na ponte do Taboco

Flagrante
Flagrante aconteceu no início da noite de ontem
Homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana no início da noite de ontem, após ser flagrado transportando uma arma de fogo sem registro. Segundo boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu na ponte do rio Taboco, na BR-419.
Durante abordagem ao veículo do suspeito, os policiais encontraram a arma cujo o homem confirmou ser proprietário, entretanto, ainda não tinha registro. Por este motivo, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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