Homem é preso com arma sem registro na ponte do Taboco

Homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana no início da noite de ontem, após ser flagrado transportando uma arma de fogo sem registro. Segundo boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu na ponte do rio Taboco, na BR-419.

Durante abordagem ao veículo do suspeito, os policiais encontraram a arma cujo o homem confirmou ser proprietário, entretanto, ainda não tinha registro. Por este motivo, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.