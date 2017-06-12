Homem espanca mulher com socos e chutes por causa de inalador da filha

Mais uma mulher foi vítima de violência doméstica em Aquidauana. Neste domingo, jovem de 23 anos moradora nas imediações da rodovia MS-450, na zona rural do município, afirmou ter sido espancada pelo marido por causa do inalador da filha. Estes casos são comuns nos finais de semana, quando os agressores estão embriagados, ainda mais predispostos à violência.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que, por volta das 13h, o casal voltou para casa após passar o final de semana na residência de parentes. A filha deles precisou de usar o inalador, mas como o aparelho não foi encontrado, o homem passou a bater na mulher culpando-a pelo suposto sumiço. Ela foi socorrida com escoriações no rosto e afirmou ter sido ameaçada de morte.