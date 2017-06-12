Jovem dispensa droga ao ver policiais, mas acaba na delegacia

A Polícia Militar de Aquidauana deteve ontem à noite, no Bairro Alto, um homem de 20 anos que transportava maconha. O rapaz, ao ver a aproximação de policiais na rua Doutor Sabino, perto da Avenida Pantaneta, tentou se desfazer de um cigarro da droga, juntamente com uma caixa de palitos de fósforo, mas acabou flagrado e detido.

Diante dos fatos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, sendo autuado por posse de entorpecente para consumo próprio.