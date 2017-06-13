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Educação

Juiz federal Odilon de Oliveira faz palestra em Aquidauana nesta terça-feira

Escola Estadual Dóris Mendes Trindade vai sediar a conversa com o magistrado, a partir das 19h30, sobre a união entre escola e família

Flavio Brito

Publicado em 13/06/2017 às 10:05

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O Juiz Federal Odilon de Oliveira estará em Aquidauana nesta terça-feira (13), proferindo palestra com o tema “Missão da Família e da Escola Juntas”.

A palestra será realizada na Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, que fica na rua Mario Guerreiro 1300, bairro Santa Therezinha, com início marcado para as 19h30.

A ação faz parte do programa “Cultura, Arte e Paz”, da Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Prefeitura de Aquidauana – por meio da Gerência de Educação.

História

Odilon de Oliveira nasceu em 26 de fevereiro de 1949, na Serra do Araripe, município de Exu, Pernambuco. Filho de lavradores, trabalhou na roça até os 17 anos de idade.

Foi alfabetizado em sua própria casa e se formou em Direito aos 29 anos. Antes de ser juiz, foi promotor de Justiça e procurador federal. Em fevereiro, usou o Facebook para anunciar sua aposentadoria. 

É titular da única vara especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro de Mato Grosso do Sul. De 2005 a 2013, recuperou do crime organizado em torno de 250 imóveis urbanos, mais de 100 imóveis rurais, 20 aeronaves e quase mil veículos, além de milhares de bovinos, valores etc.

Filme

O longa “Em Nome da Lei” inspirado na história do juiz foi gravado em Dourados – a 228 km de Campo Grande – e tem no elenco os atores globais Mateus Solano (que interpreta o magistrado), Paolla Oliveira, Chico Díaz e Eduardo Galvão. O filme foi lançado em abril do ano passado.

 

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