Uno estoura pneu e capota com cinco pessoas a caminho do INSS

Aquidauana
O pneu estourou, fazendo com que o carro saísse da pista por cerca de 50 metros e capotasse; vítimas foram socorridas sem gravidade
Automóvel Fiat Uno capotou com cinco pessoas na manhã desta terça-feira, na BR-419, faixa de acesso ao assentamento Boa Esperança. Conforme apurado, o grupo seguia para Aquidauana, onde alguns dos ocupantes fariam perícia no INSS, quando o pneu estourou, provocando o acidente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte.
Segundo os bombeiros, a cerca de 48 quilômetros do trevo, na altura do quilômetro 288, o pneu estourou, fazendo com que o carro saísse da pista por cerca de 50 metros e capotasse. As vítimas eram duas mulheres, de 19 e 40 anos, e três homens, de 21, 26 e 38 anos.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas nada de irregular foi detectado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS