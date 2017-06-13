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Uno estoura pneu e capota com cinco pessoas a caminho do INSS

O pneu estourou, fazendo com que o carro saísse da pista por cerca de 50 metros e capotasse; vítimas foram socorridas sem gravidade

Renan Nucci

Publicado em 13/06/2017 às 12:48

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Automóvel Fiat Uno capotou com cinco pessoas na manhã desta terça-feira, na BR-419, faixa de acesso ao assentamento Boa Esperança. Conforme apurado, o grupo seguia para Aquidauana, onde alguns dos ocupantes fariam perícia no INSS, quando o pneu estourou, provocando o acidente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte.

Segundo os bombeiros, a cerca de 48 quilômetros do trevo, na altura do quilômetro 288, o pneu estourou, fazendo com que o carro saísse da pista por cerca de 50 metros e capotasse. As vítimas eram duas mulheres, de 19 e 40 anos, e três homens, de 21, 26 e 38 anos.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas nada de irregular foi detectado.

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