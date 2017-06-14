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1º Ação Renovada ocorre amanhã com serviços gratuitos à população

Igreja Presbiteriana Renovada de Aquidauana realiza ação social nesta quinta-feira

Flavio Brito

Publicado em 14/06/2017 às 09:12

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A Igreja Presbiteriana Renovada de Aquidauana realiza amanhã (15) a “1ª Ação Renovada”. O objetivo é oferecer os serviços de profissionais de diversas áreas para atender aos moradores. Os atendimentos começam a partir das 8h, na sede da Igreja, no bairro Santa Terezinha. 

De acordo com as informações divulgadas pelos organizadores da ação, os membros da Igreja e demais moradores da região terão a oportunidade de receber assistência jurídica. Para os cuidados com a saúde, os serviços incluem o aferimento de pressão arterial, teste de glicemia, e exercícios físicos orientados por profissionais de Educação Física. 

A programação segue até as 16h desta quinta-feira de feriado. A Polícia Militar apoia o evento com a realização de palestra sobre a conscientização para o trânsito. O Corpo de Bombeiros participa abordando e ensinando técnicas de primeiros socorros. Os participantes também poderão fazer cortes de cabelo e sobrancelha. 

A Igreja Presbiteriana Renovada de Aquidauana fica na rua Pedro Mendes da Costa, no bairro Santa Terezinha e vai receber ainda em sua sede a realização de oficinas de artesanato e culinária, doação de peças de vestuário, aconselhamento pastoral e o serviço de formatação de celulares. 

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