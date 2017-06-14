“As drogas são o grande inimigo dos jovens”, diz juiz federal Odilon de Oliveira

O Juiz Federal Odilon de Oliveira esteve em Aquidauana nesta terça-feira (13), proferindo a palestra com o tema “Missão da Família e da Escola Juntas”. A palestra foi realizada na Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, no bairro Santa Therezinha. A ação faz parte do programa Cultura, Arte e Paz (CAP), da Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Prefeitura de Aquidauana – por meio da Gerência de Educação.

Uma das maiores preocupações do magistrado é a relação dos jovens com o uso de drogas. “ A gente tem de conscientizar sobre a importância da família, sobre a importância da escola. E conscientizar a juventude, no sentido de que as drogas não levam a lugar nenhum, a não ser para o mal. A palestra serve também para falar da espiritualidade e das virtudes que a pessoa tem de ter na vida”, disse Odilon de oliveira, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro.

O longa “Em Nome da Lei” inspirado na história do juiz foi gravado em Dourados e tem no elenco os atores globais Mateus Solano (que interpreta o magistrado), Paolla Oliveira, Chico Díaz e Eduardo Galvão. O filme foi lançado em abril do ano passado. “Eu já assisti três vezes e pretendo assistir pelo menos mais três”, brincou o juiz, sobre o quanto gostou da produção.

A SED, com o objetivo de implementar políticas públicas para propiciar à comunidade escolar a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, da vivência dos valores da liberdade, justiça e tolerância, criou o Programa Cultura, Arte e Paz (CAP). O Programa conta com a parceria de diferentes instituições públicas e privadas para a realização de atividades que fortaleçam a justiça, igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância e paz.

A parceira com o juiz federal Odilon de Oliveira prevê a realização de um ciclo de palestras para estudantes, profissionais da escola e familiares, sobre a prevenção do uso de drogas, a importância do estudo e o papel da família na vida dos estudantes. “O projeto tem por finalidade livrar os adolescentes de um grande inimigo. Este projeto está voltado para o não uso de drogas. As drogas são o grande inimigo dos jovens. As drogas são o grande inimigo da humanidade”, reforça Odilon de Oliveira.

Seu trabalho de combate ao crime foi realizado na única vara especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro de Mato Grosso do Sul. De 2005 a 2013, recuperou do crime organizado em torno de 250 imóveis urbanos, mais de 100 imóveis rurais, 20 aeronaves e quase mil veículos, além de milhares de bovinos, valores etc.

Recebeu dezenas de prêmios, nacionais e internacionais, entre eles a Ordem do Mérito Militar, por decreto presidencial em 2000; Mérito pela Valorização da Vida – Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, em 2009; PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais, em São Paulo, em 2010; Mérito Legislativo, em 2011 – Câmara dos Deputados Federais o Prêmio da Organização das Nações Unidas (UNODC), em 2011.