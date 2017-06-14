Homem pega celular da namorada, devolve só o chip e é preso por furto

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem duas pessoas envolvidas com o furto de aparelho de telefone celular no Bairro Aeroporto. O autor, um homem de 34 anos, havia tomado o aparelho da namorada e vendido para outra mulher, de 40 anos, que acabou autuada em flagrante por receptação.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima procurou a PM informando que o homem tinha pego o celular sem autorização e devolvido só o chip no dia seguinte, alegando que o aparelho havia quebrado. Ela, obviamente, não acreditou na história e o denunciou. Ao ser abordado, disse que tinha deixado na casa de um amigo.



Os policias foram até onde morava este susposto amigo, e encontraram a mulher, que confessou ter comprado pelo preço de R$ 250, mas que tinha pagado apenas uma parcela de R$ 60. Diante do flagrante, ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados.