Montagem dos tapetes de Corpus Christi começa às 7h

A comunidade católica de Aquidauana se prepara para a celebração do Corpus Christi nesta quinta-feira (15). De acordo com administrador da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Thiago Palmeira, a montagem do tradicional tapete que recebe a procissão começará a ser montado a partir das 7h.

Segundo o padre Thiago, a arrecadação do material necessário já está sendo feito em cada comunidade. A Santa Missa terá início às 17h, na Igreja Matriz de Aquidauana. Os fieis saem depois em procissão até a Igreja Matriz de Anastácio.

A festa do Corpus Christi é a celebração em que os católicos comemoram solenemente o dom da Eucaristia. No tapete montado pelos fieis, por onde passa a Eucaristia, são desenhadas cenas bíblicas, objetos devocionais. Os mais comuns são aqueles que fazem alusão à figura de Cristo, do pão (corpo) e do cálice (sangue).