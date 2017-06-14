Motociclista fura sinal, atinge mulher de bicicleta e remove moto do local

Acidente entre moto modelo Fan e bicicleta terminou com uma mulher bastante ferida no início da noite desta quarta-feira, em Aquidauana. Segundo testemunhas, o motociclista, de 32 anos, furou o sinal no cruzamento da Rua Giovani Toscano de Brito com a Rua Oscar Barros Trindade, atingindo a ciclista.



A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros reclamando de ferimentos nas pernas e braços, sendo encaminhada ao pronto-socorro, mas não corre risco de morte. Após a batida, o piloto da moto pediu para o sogro levar o veículo para a casa, para escondê-lo, pois a documentação estava vencida.

Porém, a Polícia Militar esteve no local e fez com que ele entregasse. Deste modo, a Fan foi encaminhada para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e só poderá ser retirada caso a situação seja regularizada.