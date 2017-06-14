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Polícia recupera bicicleta furtada no sábado e prende dois homens

Dois homens, um de 21 e outro de 39 anos, foram autuados em flagrante por furto e receptação

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2017 às 16:25

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O Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas (Getam) da Polícia Militar de Aquidauana recuperou ontem, uma bicicleta que havia sido furtada no sábado e vendida por R$ 30. Dois homens, um de 21 e outro de 39 anos, foram autuados em flagrante por furto e receptação.


Conforme apurado, os policiais foram informados sobre um indivíduo que saberia do paradeiro da sua bicicleta. O mesmo queria informar a PM sobre o fato, a fim de tentar recuperar o meio de transporte. Com isso, a equipe policial militar foi ao encontro da vítima do furto, a fim de colher maiores informações sobre o ocorrido.


A vítima disse que viu a bicicleta em uma residência localizada no Bairro da Serraria. Assim, os policiais militares foram ao local indicado e lá encontraram um homem em frente à residência citada. Ao ser questionado sobre o fato, o homem assumiu a autoria do furto, porém disse que já havia vendido a bicicleta a uma terceira pessoa, pelo valor de R$ 30.


De posse dessa nova informação, os policiais foram até essa outra residência, lá encontrando a bicicleta e o autor da receptação do veículo furtado. Assim, dois homens, de 21 e 39 anos de idade, respectivamente, foram presos, cada um pelo crime que cometeu, sendo encaminhados a Delegacia de Polícia local, para as providências.


Vale ressaltar que além de tudo, esse último homem era procurado pela justiça, por ter contra si um “mandado de prisão”, expedido pela justiça brasileira.

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