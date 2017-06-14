Prefeitura de Aquidauana terá ponto facultativo nos dias 15 e 16 de junho

O Decreto Municipal 114/2017, levando em consideração ao feriado de Corpus Christi, libera o ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16). Segundo as informações da Agecom, as atividades serão retomadas na segunda-feira (19).

As atividades consideradas essenciais e aquelas que, por sua natureza, não permitem paralisação, bem como ainda aquelas que os Gerentes Municipais entenderem necessárias, estão mantidas.

As escalas de trabalho dos servidores públicos, cujos serviços ficam de fora dos efeitos do decreto, serão de inteira responsabilidade dos gerentes municipais. O texto completo está publicado no Diário Oficial do Município publicado em 12 de junho de 2017.