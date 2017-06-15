Cansado de esperar, morador tapa buraco na frente da casa por conta própria

Santa Terezinha
Morador vive há mais de 30 anos no local, e disse que a água das chuvas empossava no asfalto por dias, provocando mau cheiro que incomodava
Casando de esperar providências da Prefeitura, Airton Almeida, 52 anos, resolveu por conta própria um problema no asfalto na frente de sua casa, em Aquidauana. Ele comprou cimento, areia e tapou buraco que ficava no cruzamento das ruas Iran Pereira dos Reis e Carlos Camisão, no Bairro Santa Terezinha.
À reportagem, o morador que vive há mais de 30 anos no local, disse que a água das chuvas empossava no buraco por dias, provocando mau cheiro que incomodava quem passava por lá. Como o ele alega não ter sido atendido pelo poder público após várias reclamações, optou por consertar tudo sozinho.
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Saúde
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