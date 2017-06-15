Domingo começam as primeiras rodadas do voleibol masculino e feminino na 35ª Mirancopa

Com Aquidauana
Equipes de Aquidauana e Bodoquena se inscreveram no voleibol categoria livre
A 35ª edição da Mirancopa continua a atrair um bom público, após mais de 15 rodadas da modalidade de futsal em várias categorias. Neste domingo a partir das 14h30min, acontecerá a primeira rodada das modalidades de voleibol masculino e feminino
A prefeita Marlene inovou ao permitiu que equipes de outras cidades pudessem participar na modalidade de voleibol masculino e feminino. A cidade de Bodoquena está com uma equipe e Aquidauana com duas equipes nas modalidades masculino e feminino.
A prefeita que já foi atleta de vôlei nas primeiras edições do evento, tem prestigiado os jogos durante a semana.
Segundo o secretário de esportes do município Adilson José Saraiva, a partir da próxima semana começará também as rodadas do handebol e basquete.
O campeonato de sinuca implementado pela prefeita Marlene deverá ser iniciado no mês de julho. A prefeita e sua equipe, já preparam para o mês de julho as atividades alusivas ao aniversário da cidade.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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