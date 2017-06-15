Foragido usa nome do irmão para enganar polícia, mas acaba preso

O Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil de Aquidauana prendeu na noite de onte, Juliano Seabra Paim, de 46 anos. O homem é foragido da justiça estadual por diversos crimes e havia sido preso em Miranda, mas deu o nome do irmão e foi solto. Entrentanto, a polícia descobriu isso antes que ele conseguisse deixar a cidade e o prendeu embarcando em um ônibus.

De acordo com o Niic, após a prisão em Miranda, Juliano foi transferido para Aquidauana e apresentou o nome falso, pois sabia que estava em débito com a justiça. Por este modo, se apresentou como o irmão, que não tem pendências judiciais, e conseguiu ser solto. Entretanto, enquanto estava na rodoviária, foi reconhecido por um policial que sabia de sua situação.

Ele foi levado para a delegacia, onde apresentou o nome verdadeiro e confessou ter passagens por crimes como roubo, furto, tráfico de drogas, além de ter participado de uma fuga de presos ocorrida na delegacia de polícia de Miranda. Diante dos fatos, está recolhido, à disposição da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).