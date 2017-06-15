Jovem tem celular furtado durante tarde de compras em Aquidauana

Policial
Ela suspeita que o aparelho tenha sido furtado enquanto ela estava no provador
Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto do aparelho celular, ocorrido ontem, durante tarde de compras no Centro da cidade. Segundo a vítima, ela passou algumas horas visitando lojas para pesquisar preços e adquiririr produtos. Ao fim das atividades, após deixar o último dos estabelecimentos, percebeu que o celular havia desaparecido. Ela suspeita que tenha sido furtado enquanto ela estava no provador.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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