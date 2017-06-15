Jovem tem celular furtado durante tarde de compras em Aquidauana

Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o furto do aparelho celular, ocorrido ontem, durante tarde de compras no Centro da cidade. Segundo a vítima, ela passou algumas horas visitando lojas para pesquisar preços e adquiririr produtos. Ao fim das atividades, após deixar o último dos estabelecimentos, percebeu que o celular havia desaparecido. Ela suspeita que tenha sido furtado enquanto ela estava no provador.