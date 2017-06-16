Agências do Detran terão atendimentos diferenciados hoje

Abre e fecha
Na segunda-feira (19) o atendimento ao público volta ao normal em todas as Agências de Trânsito
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que nesta sexta-feira (16), somente as agências de Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Batayporã, Terenos e Novo Horizonte do Sul, não terão atendimento, conforme determinação do Governo do Estado, que decretou ponto facultativo no dia 16 de junho nos municípios onde terça-feira, dia 13 de junho, é considerado feriado.
Nos demais municípios, o atendimento será normal. Na segunda-feira (19) o atendimento ao público volta ao normal em todas as Agências de Trânsito. Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154 na capital e (67) 3368-0500 demais localidades.
Atendimento especializado
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Paralisação
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Saúde
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