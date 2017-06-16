Deputado Felipe Orro quer curso de Turismo e rodoviária reformada

Aquidauana
Rodoviária recebe turistas e usuários do serviço de transporte intermunicipal de toda a região e atualmente está em péssimas condições
Na sessão de quarta-feira, dia 14 de junho, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Deputado Estadual Felipe Orro fez duas indicações para suprir a demanda do município de Aquidauana. Em uma o parlamentar pede a celebração de um convênio entre o município e o Governo do Estado para fazer uma reforma no Terminal Rodoviário da cidade. Outra indicação foi para a implantação do curso técnico de guia de turismo para Escola Estadual Felipe Orro.
A indicação da reforma do Terminal Rodoviário de Aquidauana, principalmente dos sanitários, é uma solicitação de toda a comunidade do município, sendo que o local recebe turistas e usuários do serviço de transporte intermunicipal de toda a região e atualmente está em péssimas condições de higiene, destacando os banheiros, que estão sem condições de uso.
O grande fluxo de passageiros para outros municípios em datas comemorativas e férias escolares merecem uma atenção especial das administrações municipal e estadual.
Novo curso
Encabeçada pela direção colegiada da instituição de ensino, a indicação para a implantação do curso de guia de turismo na Escola Estadual Felipe Orro, tem fundamento no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio e cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores.
A implantação do curso técnico de guia de turismo na cidade de Aquidauana se justifica pelo fato de ser o município considerado o Portal do Pantanal, além de concentrar ali um polo educacional de Mato Grosso do Sul, com o único curso de turismo federal na Região Centro-Oeste do Brasil.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
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Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS