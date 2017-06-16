Jovem que ia para o IFMS bate na traseira de moto com casal e mulher se fere

Duas motos se envolveram em acidente no Bairro Guanandy, em Aquidauana, no início da tarde desta sexta-feira. Casal que ocupava uma Honda Fan foi atingido na traseira por uma Biz pilotada por um rapaz de 18 anos que seguia para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Os três sofreram escoriações, mas a mulher, com ferimentos leves e dores abdominais, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro.



A Fan com homem e mulher seguia pela Rua Antônio Paes de Barros, e sinalizou para entrar na Rua Quintino Bocaiúva. O rapaz que vinha logo atrás na Biz, no mesmo sentido, não teria percebido a manobra e bateu na traseira da Fan, provocando a queda. Este é o segundo acidente registrado somente nesta sexta-feira na cidade. Casos como este têm se tornado comum e colocam condutores, pedestres e autoridades de trânsito em alerta.

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