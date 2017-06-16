Moto bate em camionete e deixa dois feridos

Acidente entre uma moto e uma camionete Hilux terminou com duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. O piloto da moto, de 20 anos, a passageira, uma mulher de 41 anos, sofreram lesões nos pés e tornozelos da direita. A suspeita da Polícia Militar é de que tenham atravessado a preferencial, provocando o acidente.



Conforme apurado, a camionete, conduzida por um homem de 62 anos, seguida pela Rua dos Ferroviários, que é preferencial, quando no cruzamento com a Rua Assis Ribeiro, bateu com a motocicleta, provocando a queda dos ocupantes. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A moto estava com documento atrasado e foi recolhida pela PM.



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