Motociclista sofre queda e acaba preso por pilotar embriagado

Motociclista de 36 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana ontem, após sofrer queda no Distrito de Cipolândia. Durante abordagem, o militares o submeteram ao teste do bafômetro que deu positivo para ingestão de álcool.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi informada sobre uma queda de moto na estrada perto da ponte do Grego, entretanto, ninguém foi encontrado no local.

Os militares então passaram a fazer rondas pela região e encontraram o motociclista voltando para a casa. Ele confessou ter sofrido o acidente e foi detido por pilotar embriagado. A moto foi entregue para terceiro e o homem acabou na Delegacia de Polícia Civil.