Obra de creche é alvo de furto pela segunda vez e ladrão deixa ameaça

Obra de uma creche que está sendo construída no Bairro Sao Pedro é alvo de furto pela segunda vez em Aquidauana. Na semana passada, havia desaparecido uma extensão de 50 metros. Hoje pela manhã, um funcionário chegou para trabalhar e viu que os fios e o padrão de energia haviam sido tirados.



Além disso, havia escrito na parede uma frase em tom de ameaça contra os trabalhadores, caso eles levam os delitos ao conhecimento da polícia. Segundo o boletim de ocorrência, a inscrição dizia: "Se vocês chamarem a polícia, não me responsabilizo pelo resto". A Polícia Civil foi informada e apura o caso.