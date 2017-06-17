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Aquidauanense fica em quarto lugar no mundial de fisiculturismo

Ivy Moro Ávila se apresentou aos jurados sob som de Almir Sater na categoria Toned, que avalia simetria corporal e percentual de gordura

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/06/2017 às 16:21

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A aquidauanense Ivy Moro Ávila conquistou o quarto lugar no  Campeonato Mundial de Fisiculturismo realizado neste sábado, em Samara, na Rússia. A sul-mato-grossense competiu na categoria Toned, que, entre outros quesitos, avalia a simetria corporal e o percentual de gordura. "É o campeonato de nível mais alto, estou muito feliz", disse.

Ao se apresentar para os jurados, entrou com músicas de Almir Sater, segundo ela, como forma de homenagear a cultura do Estado. "Quis homenagear a terra de onde saí. Pode parecer fútil, mas iniciei essa caminhada como ninguém, e estar neste campeonato no outro lado do mundo me faz sentir realizada como atleta", disse ela, que é profissional da educação física.

Para chegar à Rússia, a sul-mato-grossense venceu o estadual, o brasileiro e o sul-americano realizados no no passado. "Não competi no ano passado porque o nível é muito alto. Eu ter ficado em quarto é muito emocionante, pois além de tudo, é importante ver a população de Aquidauana me incentivado a cada passo", disse.

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