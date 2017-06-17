Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 22:34

Buscar

Últimas notícias
X

Fisiculturismo

Aquidauanense leva som de Almir Sater para competição na Rússia

Ivy Moro Ávila disputa na categoria Toned que, entre outros requisitos, avalia simpatia, postura, simetria corporal e percentual de gordura

Renan Nucci

Publicado em 17/06/2017 às 07:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1497702315
1497702315

A aquidauanense Ivy Moro Ávila compete neste final de semana no Campeonato Mundial de Fisiculturismo (Nabba - National Amateur Body-Builders' Association) que acontece na cidade de Samara, na Rússia. Para inspirar seu desempenho e demonstrar a cultura de Mato Grosso do Sul ao mundo, a competidora faz suas apresentações ao som de composições de Almir Sater.


Aos 26 anos, Ivy está com outros nove brasileiros no evento e, ao longo do dia, passa por baterias classificatórias. Ela disputa na categoria Toned que, entre outros requisitos, avalia simpatia, postura, simetria corporal e percentual de gordura. 


"Estou muito feliz de estar aqui, participando deste evento de altíssimo nível, podendo representar nosso estado", disse. Para chegar à Rússia, a sul-mato-grossense venceu o estadual, o brasileiro e o sul-americano realizados no no passado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo