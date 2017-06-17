Aquidauanense leva som de Almir Sater para competição na Rússia

Fisiculturismo
Ivy Moro Ávila disputa na categoria Toned que, entre outros requisitos, avalia simpatia, postura, simetria corporal e percentual de gordura
A aquidauanense Ivy Moro Ávila compete neste final de semana no Campeonato Mundial de Fisiculturismo (Nabba - National Amateur Body-Builders' Association) que acontece na cidade de Samara, na Rússia. Para inspirar seu desempenho e demonstrar a cultura de Mato Grosso do Sul ao mundo, a competidora faz suas apresentações ao som de composições de Almir Sater.
Aos 26 anos, Ivy está com outros nove brasileiros no evento e, ao longo do dia, passa por baterias classificatórias. Ela disputa na categoria Toned que, entre outros requisitos, avalia simpatia, postura, simetria corporal e percentual de gordura.
"Estou muito feliz de estar aqui, participando deste evento de altíssimo nível, podendo representar nosso estado", disse. Para chegar à Rússia, a sul-mato-grossense venceu o estadual, o brasileiro e o sul-americano realizados no no passado.
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