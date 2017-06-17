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Confraternização

Chácara Taboca realiza a primeira Festa Junina de Santo Antônio em Aquidauana

Tudo foi organizado por Jaiza dos Santos Teixeira, 46 anos, devota de Santo Antônio

Renan Nucci

Publicado em 17/06/2017 às 08:41

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Aconteceu ontem à noite a primeira festa junina de Santo Antônio na Chácara Taboca, em Aquidauana. O evento, promovido em caráter de confraternização, teve terço, jantar com comidas típcas e música ao vivo. Tudo foi organizado por Jaíza dos Santos Teixeira, 46 anos, devota de Santo Antônio, popularmente conhecido como casamenteiro.


Segundo ela, o evento foi idealizado como forma de homenagear e agradecer às divindadaes pelas coisas boas que tem acontecido em sua vida. "Fizemos esta festa como forma de sentirmos a Presença de Deus e tudo o que ele tem feito de bom para nós", disse ela que, agora aposentada, pretende realizar mais eventos assim. "Sem dúvida, terei mais tempo para fazer", pontuou.


Santo Antônio


De acordo com o portal Cléofas, Batizado de Fernando Bulhões, Santo Antônio era um frade franciscano, nascido em 1195, em Portugal, mas viveu durante a maior parte de sua vida em Pádua, na Itália. Apesar de não ter em seus sermões nada específico sobre casamentos, Santo Antônio ficou conhecido como o santo que ajuda mulheres a encontrarem um marido por conta da ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento.

Confira a galeria de fotos clicando AQUI.

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