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Trânsito

Em meio a onda de acidentes, vereador pede redutor de velocidade no Guanandy

Quebra-molas teriam de ser instalados em caráter de urgência perto do cruzamento das ruas Cândido Mariano e Leônidas de Matos

Renan Nucci

Publicado em 17/06/2017 às 08:30

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Acidentes de trânsito envolvendo automóveis, motocicletas, ciclistas e pedestres têm se tornado cada vez mais comuns em Aquidauana. Apenas ontem, dois casos foram noticiados pelo O Pantaneiro, no Bairro Alto e no Guanandy. Em meio a este problema, o vereador Edinho Grance solicitou na última sessão da Câmara Municipal, redutores de velocidade.


Segundo ele, os quebra-molas teriam de ser instalados em caráter de urgência perto do cruzamento das ruas Cândido Mariano e Leônidas de Matos, no Guanandy. A medida, conforme ele, se faz necessária em virtude da grande quantidade de acidentes que têm ocorrido  naquele cruzamento. “Além disso, por ser um cruzamento localizado na lateral da Escola Estadual Cândido  Mariano, representa um risco à integridade física dos estudantes que circulam por ali”, acrescentou. 

Conforme esclareceu, a alta velocidade empregada pelos condutores de veículos automotores em horário  de pico trás insegurança constante aos usuários da via, razão pela qual, ele espera que a sua sugestão seja acolhida pelo órgão competente do município. 

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