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Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões neste sábado

Luiz Guido Junior

Publicado em 17/06/2017 às 08:54

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O sorteio 1.940 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 21 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) deste sábado (17), no município de Conceição de Mato Dentro (MG).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 26 imóveis de R$ 800 mil cada um. Se quiser investir na poupança, receberá mensalmente R$ 121 mil em rendimentos.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

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