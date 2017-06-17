Piloto de moto envolvida em acidente com camionete não tinha CNH, diz polícia

O piloto da moto que bateu em uma camionete Hilux ontem pela manhã, no Bairro Alto, em Aquidauana, não tinha carteira de habilitação, afirma a Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita é de que o jovem de 20 anos não tenha respeitado a sinalização preferencial, provocando o acidente que deixou ele a passageira, de 41 anos, feridos. Ninguém da camionete se feriu.



Conforme apurado, a camionete, conduzida por um homem de 64 anos, seguia pela Rua dos Ferroviários, que é preferencial, quando no cruzamento com a Rua Assis Ribeiro, bateu com a motocicleta, provocando a queda dos ocupantes. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Além do piloto não ter habitlitação, a moto estava com documento atrasado e foi recolhida pela PM.