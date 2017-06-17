Semana termina com névoa seca e temperatura pode chegar a 31 ºC

Aquidauana
Não há previsão de chuva em nenhuma região do Estado
O céu amanheceu parcialmente nublado nas cidades de Mato Grosso do Sul neste sábado (17). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a semana termina com névoa seca. A mínima é de 16 ºC e a máxima de 31 ºC.
Em Aquidauana o dia começa com temperatura 25°C mas ao longo do dia os termômetros registram náxima de 31°C
Em Coxim, Ponta Porã e Três Lagoas, a mínima é de 15 ºC e a máxima de 28 ºC. Na região do Pantanal, os termômetros marcam entre 20 ºC e 31 ºC.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS