Azambuja assina hoje ordens para obras em Aquidauana e mais 23 cidades

Obras
Serão investidos em obras de infraestrutura urbana mais de R$ 29 milhões de verbas alocadas por meio de emendas parlamentares e recursos próprios do Estado
O governador Reinaldo Azambuja assina hoje, em cerimônia às 10h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, ordens de serviço para obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em 24 municípios.
Serão investidos R$ 29.144.064,65 de verbas alocados por meio de emendas parlamentares e consignadas no Orçamento Geral da União (OGU) e recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul).
As ordens de serviço serão assinadas com a presença de parlamentares da bancada federal e prefeitos dos 24 municípios contemplados pelas emendas.
Os recursos consignados no OGU e empenhados através do Ministério das Cidades foram viabilizados por emendas dos deputados federais Carlos Marun, Elizeu Dionízio, Geraldo Resende, Luiz
Serão beneficiadas com as obras de drenagem e pavimentação asfáltica as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sete Quedas, Sidrolândia e Sonora.
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