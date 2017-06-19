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Aquidauana

Corpo de empresário assassinado será velado na capela da Pax Universal

O sepultamento está agendado para às 8 horas de amanhã; vítima foi morta por afogamento na madrugada desta segunda-feira, em casa

Renan Nucci

Publicado em 19/06/2017 às 15:07

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Tem início a partir das 16 horas desta segunda-feira o velório do empresário Ronaldo Batista, 38 anos, dono do restaurante Estação Pantaneira. Ele foi encontrado morto na piscina de casa em Anastácio, e a suspeita é de que tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O carro foi recuperado abandonado nas imediações do lixão de Aquidauana.


Segundo familiares, o velório será realizado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassimiro Bruno, 851, no Bairro Alto. O sepultamento está agendado para às 8 horas de amanhã. Conforme relatado pela polícia, o corpo da vítima estava amarrado na piscina, e vários pertences de valor, incluindo o carro Saveiro Cross, tinham sido levados.

Presos

A polícia suspeita que W.O, 21 anos, e dois adolescentes, tenham participado do latrocínio do empresário Ronaldo Batista, 38 anos, encontrado morto na piscina de casa nesta madrugada. Eles foram detidos nesta segunda-feira, onde residem. O maior estava no Bairro Nova Aquidauana, e os menores no São Cristóvão. O quarto envolvido, que teria encomendado o carro da vítima, está foragido.

Matéria atualizada às 16h20

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