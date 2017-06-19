Governador autoriza obras de pavimentação e drenagem orçadas em R$ 2,4 milhões

Aquidauana
Ao todo são investidos R$ 29.144.064,65 de verbas alocados por meio de emendas parlamentares em 24 cidades do MS
O governador Reinaldo Azambuja assinou hoje, durante evento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, ordens de serviço para obras em 24 municípios, entre eles, Aquidauana. Ao todo são investidos R$ 29.144.064,65 de verbas alocados por meio de emendas parlamentares e consignadas no Orçamento Geral da União (OGU) e recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul).
Em Aquidauana, serão destinados R$ 2.471.525, 99. Deste valor, R$ 1.486.170,72 são para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Santa Terezinha. Parte dos recursos foram obtidos por meio de emendas da deputada federal Tereza Cristina. Em outro ponto, são R$ 985.355,27 para obras semelhantes, através de emendas do deputado Federal Mandetta.
Além de Aquidauana, serão beneficiadas as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sete Quedas, Sidrolândia e Sonora.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS